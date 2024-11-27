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27 ноября, 15:56

Город

Еще один дом по программе реновации появится в Конькове

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Новостройку, предельная площадь которой составит примерно 67,2 тысячи квадратных метров, возведут в районе Коньково по программе реновации. Об этом сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская, ее слова передает портал мэра и правительства столицы.

Здание появится на улице Введенского (земельный участок 17). Соответствующий градостроительный проект земельного участка площадью 0,9 гектара уже опубликовал столичный комитет по архитектуре и градостроительству.

Дом будет расположен в пешей доступности от станции метро "Беляево" и благоустроенного парка со спортивными и игровыми площадками.

В ЮВАО на месте старых домов стартовало строительство 30 новостроек по программе реновации. Общая площадь квартир в них превысит 490 тысяч квадратных метров.

Этот округ является одним из лидеров по переселению жителей из старого жилого фонда в новостройки. На юго-востоке столицы уже расселено 135 домов, 81 из которых демонтирован. При этом всего по программе реновации там предстоит расселить 818 домов.

11 новостроек были переданы под заселение по программе реновации

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