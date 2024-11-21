Жилой комплекс по реновации на 80 квартир построен в столичном Люблине

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Жилой комплекс по реновации появился в столичном районе Люблино. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы со ссылкой на главу департамента градостроительной политики Владислава Овчинского.

Новостройка расположена по адресу улица Ставропольская, дом 1. Это уже второй дом в этом районе, сданный этой осенью, отметил Овчинский. По его словам, односекционное 13-этажное здание рассчитано на 80 квартир, общая площадь дома превышает восемь тысяч квадратных метров. Подземная парковка рассчитана на 52 автомобиля.

На нежилом первом этаже разместили помещения для консьержа и колясочные, в дальнейшем там также откроются магазины, ПВЗ и другие объекты. Фасад здания выполнен из навесных трехслойных стеновых панелей, облицованных кирпичом. На придомовой территории провели озеленение, сделали детскую и спортивную площадки, а также зону отдыха.

Председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков добавил, что все этапы строительства ЖК проходили под контролем ведомства. Всего провели девять проверок, в ходе которых инспекторы комитета оценивали качество работ и стройматериалов.

Ранее в районе Филевский Парк по адресу Промышленный проезд, дом 4, появился ЖК по реновации площадью 28 тысяч "квадратов". Новостройка состоит из двух корпусов и рассчитана на 250 квартир. Подземный паркинг вмещает 58 автомобилей.

Недалеко от нового дома находятся станции "Парк Победы" Арбатско-Покровской линии, а также "Фили" и "Багратионовская" Филевской линии метро.