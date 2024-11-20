Жилой комплекс по программе реновации построили в районе Филевский Парк

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Строительство жилого комплекса по программе реновации завершено в столичном районе Филевский Парк. Его площадь составляет 28 тысяч квадратных метров, рассказал руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

ЖК находится по адресу Промышленный проезд, дом 4.

"Новостройка состоит из двух корпусов, в которых предусмотрено 250 квартир и подземный паркинг на 58 машино-мест. Общая площадь квартир составляет свыше 14 тысяч квадратных метров. В пешей доступности от новостройки находятся станции "Парк Победы" Арбатско-Покровской линии, а также "Фили" и "Багратионовская" Филевской линии метро", – приводятся его слова на портале мэра и правительства Москвы.

Во всех квартирах специалисты выполнили готовую улучшенную отделку. В подъездах сделали помещения для консьержа и колясочные. Фасад здания отделан навесными трехслойными стеновыми панелями, облицованными пиленым кирпичом в терракотовом и кофейном оттенках.

Первые этажи являются нежилыми. Они будут сдаваться под магазины, сервисные центры, пункты выдачи товаров и другие объекты социально-бытовой инфраструктуры. На прилегающей к комплексу территории провели комплексное озеленение.

Как отметил председатель комитета государственного строительного надзора Москвы Антон Слободчиков, за время строительства дома прошли выездные проверки, в рамках которых специалисты оценили качество работ и материалов. В результате было оформлено заключение о соответствии новостройки проектной документации.

Ранее Сергей Собянин включил в программу реновации 22 новые площадки. Они расположены в 19 районах семи административных округов Москвы. Их общая площадь составляет 522,9 тысячи "квадратов" жилья.

Новостройки позволят расселить 105 старых пятиэтажек с 7 482 квартирами. Новое жилье получат 19,1 тысячи москвичей.

