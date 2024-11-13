Четыре дома построят по программе реновации в районе Черемушки

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Четыре новостройки по программе реновации появятся в столичном районе Черемушки. Об этом заявила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Княжевская рассказала, что комитет уже выпустил четыре градостроительных плана земельных участков общей площадью три гектара. Новые дома построят на улице Каховке, земельных участках 22/1, 22/2, 22/3, 22/4. Предельная площадь жилых зданий в габаритах наружных стен составит 35,6; 31,3; 24,4 и 54 тысячи квадратных метров, уточнила она.

Отмечается, что недалеко от места строительства новых домов находится станция "Зюзино" Большой кольцевой линии (БКЛ) метро.

Ранее Сергей Собянин включил в программу реновации 22 новые площадки. Они расположены в 19 районах семи административных округов Москвы. Их общая площадь составляет 522,9 тысячи "квадратов" жилья.

Новостройки позволят расселить 105 старых пятиэтажек с 7 482 квартирами. Новое жилье получат 19,1 тысячи москвичей.