Два дома по программе реновации построены в районе Перово

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В районе Перово построили две новостройки по программе реновации, сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на главу департамента градостроительной политики столицы Владислава Овчинского.

По его словам, здания общей площадью более 51 тысячи квадратных метров появились на 1-й Владимирской улице, доме 47, корпусе 1, и на 3-й Владимирской улице, доме 23. В новостройках предусмотрено 454 квартиры, 9 из которых предназначены для проживания маломобильных горожан.

Жильцы обоих домов смогут пользоваться подземными и плоскостными парковками. Новостройки находятся в пешей доступности от станции метро "Перово" Калининской линии. Они расположены среди сложившейся городской застройки в кварталах со всей необходимой социальной и бытовой инфраструктурой, а также хорошей транспортной доступностью.

Дома строили по монолитной технологии. На фасадах новостроек появились корзины для кондиционеров, а входные группы оформили витражным остеклением.

Первый дом – односекционный. У него есть собственный подземный паркинг на 39 машино-мест и 108 квартир. Три из них обустроили для маломобильных жителей. В этих квартирах увеличили ширину коридоров и дверных проемов, а также установили специальную сантехнику.

Здание на 3-й Владимирской улице – пятисекционное с переменной этажностью. Оно рассчитано на 346 квартир, 6 из них предназначены для маломобильных горожан. Также в новостройке оборудовали подземную парковку на 85 машино-мест.

На первых этажах зданий разместятся магазины, кафе, пункты выдачи заказов и другие объекты социально-бытовой инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что в Новогирееве появится новостройка по реновации площадью 47 тысяч "квадратов". Дом построят по адресу Кусковская улица, владение 25. Вокруг здания организуют развитую социальную и транспортную инфраструктуру.