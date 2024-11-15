Дом по реновации построен в Бескудниковском районе Москвы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Новостройка площадью более 17 тысяч квадратных метров появилась на севере Москвы в районе Бескудниковском. Она расположена по адресу Коровинское шоссе, дом 12, заявил глава департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский.

По его словам, это уже 14-й жилой комплекс, построенный по программе реновации в районе. В данный момент дом готовится к заселению.

Овчинский подчеркнул, что новостройка рассчитана на 306 квартир, пять из которых адаптировали для маломобильных жильцов. ЖК состоит их трех секций разной этажности, в каждой установлено по два лифта. В подъездах оборудованы помещения для консьержа и колясочные, а на первых этажах откроются магазины, аптеки и другие объекты.

Между тем недалеко от нового дома расположены станция "Селигерская" Люблинско-Дмитровской линии метро, больницы, детский сад и школа.

Глава ведомства отметил, что фасад новостройки облицован керамогранитом и керамической плиткой бежевого и кофейного оттенков. На фасадах установили корзины для кондиционеров, а входные группы оформили витражным остеклением. На придомовой территории оборудованы три детские площадки с безопасным резиновым покрытием, спортивная площадка и зона для тихого отдыха.

В свою очередь, председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков рассказал, что работы по строительству дома начались в 2021 году, и каждый этап находился под надзором инспекторов комитета. Всего провели 12 проверок контроля качества работ и материалов.

Тем временем порядка 147 тысяч горожан, проживающих в 880 старых домах, оформили документы на получение квартиры в новостройках по программе реновации. Более 17,4 тысячи москвичей из 353 старых зданий уже расселены с января 2024 года.

С начала реализации программы реновации активнее расселение проводится на юго-востоке города. Там около 27,1 тысячи человек из 146 домов получили новые квартиры.