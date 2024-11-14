Строительство 10 домов по реновации завершено в Москве в октябре

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В октябре завершилось строительство десяти новых домов по программе реновации в четырех округах Москвы. Об этом заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Вице-мэр рассказал, что четыре новостройки расположены на севере города, три – на востоке, две – на юго-востоке и одна – на западе. ЖК рассчитаны более чем на две тысячи квартир площадью более 124 тысяч квадратных метров.

В данный момент новые дома готовят к передаче под заселение. Горожане получат просторные квартиры с готовой улучшенной отделкой.

Жители переедут в новые квартиры, расположенные в восьми столичных районах. Больше всего их находится в Люблине (546), Перове (454) и Бескудникове (306). Новое жилье не требует дополнительного ремонта. На первых этажах жилых зданий откроются центры информирования граждан, магазины, кафе, ПВЗ и другие объекты, указал глава департамента градостроительной политики Москвы Владислав Овчинский.

На придомовой территории новостроек высадили деревья и кустарники, разбили газоны и цветники, обустроили детские и спортивные площадки, а также зоны отдыха. Председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков уточнил, что комитет контролирует возведение домов по реновации. Всего на указанных стройплощадках инспекторы провели 117 выездных проверок качества работ и материалов.

Ранее сообщалось, что в Останкинском районе построят жилой дом по реновации. Его площадь составит почти 70 тысяч "квадратов". Он расположится неподалеку от станции "Фонвизинская" Люблинско-Дмитровской линии метро по адресу улица Академика Королева, владения 16–26.