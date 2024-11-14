Дом по программе реновации появится на улице Академика Королева в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Останкинском районе Москвы в рамках программы реновации планируется строительство жилого дома, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы утвердил для этого градостроительный план земельного участка площадью примерно 1,4 гектара.

Председатель комитета Юлиана Княжевская отметила, что площадь дома составит почти 70 тысяч квадратных метров. Он расположится неподалеку от станции метро "Фонвизинская" Люблинско-Дмитровской линии, на улице Академика Королева, владении 16–26.

Кроме того, рядом с домом уже создана инфраструктура. Там находится парк "Останкино" со спортивными сооружениями и детскими площадками.

Ранее Сергей Собянин включил в программу реновации 22 новые площадки. Они расположены в 19 районах семи административных округов Москвы. Их общая площадь составляет 522,9 тысячи "квадратов" жилья.

Новостройки позволят расселить 105 старых пятиэтажек с 7 482 квартирами. Новое жилье получат 19,1 тысячи москвичей.