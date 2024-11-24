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24 ноября, 15:40

Мэр Москвы

Собянин: 45 домов по программе реновации введены в эксплуатацию на севере Москвы

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

На севере Москвы введены в эксплуатацию 45 жилых комплексов по программе реновации. Современные квартиры в округе получили более 18,5 тысячи жителей, сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.
 
"Сейчас наращиваем темпы – в строительстве и проектировании еще порядка 50 новостроек. Параллельно развиваем социальную инфраструктуру", – подчеркнул он.

По словам мэра столицы, на улице Правды в Беговом районе специалисты завершают строительство учебного корпуса на 200 школьных и 200 дошкольных мест. В Бескудниковском районе возводится детский сад на 350 мест.
 
В Западном Дегунине появится здание с дошкольными групповыми ячейками на 150 мест. Кроме того, там возведут детский сад на 350 малышей с бассейном и образовательный комплекс на 900 школьных и 50 дошкольных мест.

Тем временем в ЮВАО на месте старых домов стартовало строительство 30 новостроек по программе реновации. Общая площадь квартир в них превысит 490 тысяч квадратных метров.

Этот округ является одним из лидеров по переселению жителей из старого жилого фонда в новостройки. Так, на сегодня на юго-востоке столицы расселено 135 домов, 81 из которых уже демонтирован. При этом всего по программе реновации там предстоит расселить 818 домов.

11 новостроек были переданы под заселение по программе реновации

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