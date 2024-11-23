Маломобильные москвичи получили 100 квартир в домах по программе реновации с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Москвичам с заболеваниями опорно-двигательного аппарата предоставили 100 квартир в 52 домах по программе реновации в Москве. Об этом сообщил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

"Значительная часть из них расположена на востоке столицы – 24, на западе – 18, на юго-востоке и юго-западе – 16 и 14 соответственно, на северо-востоке – 10", – приводятся его слова на портале мэра и правительства столицы.

В каждой такой квартире специалисты сделали расширенные дверные проемы, низко смонтированные розетки и электрический щиток. В них также есть увеличенные ванные комнаты и просторные холлы.

Ранее в районе Филевский Парк по адресу Промышленный проезд, дом 4, появился ЖК по реновации площадью 28 тысяч "квадратов". Новостройка состоит из двух корпусов и рассчитана на 250 квартир. Подземный паркинг вмещает 58 автомобилей.

Между тем Сергей Собянин включил в программу реновации 22 новые площадки. Они расположены в 19 районах семи административных округов Москвы. Их общая площадь составляет 522,9 тысячи "квадратов" жилья.

Новостройки позволят расселить 105 старых пятиэтажек с 7 482 квартирами. Новое жилье получат 19,1 тысячи москвичей.

