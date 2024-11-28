Новую школу на 430 учеников построят на востоке столицы

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Новая школа на 430 мест появится в Преображенском районе на востоке Москвы. Об этом рассказал председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков, чьи слова передает портал мэра и правительства столицы.

Школа будет находиться на 1-й улице Бухвостова, владении 12/11. Здание площадью около 9 тысяч квадратных метров будет состоять из двух блоков: двухэтажного – начальной школы и четырехэтажного – средней. На первом этаже предполагается сделать две отдельные входные группы для учеников начальной и основной школы с зонами ожидания, гардеробами и постами охраны.

В двухэтажном корпусе также организуют универсальные учебные кабинеты и медиатеку. Кроме того, на первом этаже появятся гимнастический и универсальный спортзалы с раздевалками и душевыми, зал для проведения мероприятий, пищеблок с обеденным залом и медкабинет.

На втором этаже специалисты обустроят специализированные учебные кабинеты, а также лабораторно-исследовательский комплекс, блок администрации школы с рабочим пространством для учителей и места для отдыха.

Третий и четвертый этажи корпуса средней школы будут занимать специализированные учебные кабинеты, помещение предпрофессиональной подготовки с зонами моделирования, конструирования и медиатека.

Кроме того, территорию возле образовательного учреждения озеленят и благоустроят. Так, специалисты собираются высадить деревья и кустарники, организовать места для отдыха школьников и сделать спортивные площадки.

Щербаков уточнил, что строительство образовательного учреждения осуществляется в рамках четвертого этапа возведения многофункционального жилого комплекса. Подобного рода инфраструктура активно развивается благодаря инвесторам.

"В рамках возведения жилых комплексов девелоперы строят объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры по договорам участия с городом. Такой механизм ввел Сергей Собянин в 2021 году", – заявил руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Овчинский добавил, что новую школу в Преображенском районе после завершения работ передадут в систему образования города, а здание введут в эксплуатацию в 2027 году.

С начала года столичным школам предоставили в оперативное управление построенные инвесторами 10 учебных корпусов, общая площадь которых составила 170,5 тысячи квадратных метров. Здания расположены более чем на 8,6 тысячи детей, а один из комплексов предусматривает дошкольное отделение для 200 воспитанников.

Так, в ТиНАО школам предоставили в оперативное управление пять корпусов, общая площадь которых составляет более 113,3 тысячи квадратных метров. На западе Москвы образовательные учреждения получили три здания общей площадью почти 20 тысяч квадратных метров, а на юго-востоке и юге столицы – по одному объекту.

