В Москве построили 40 школ и детских садов с начала года

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

За 11 месяцев 2024 года в Москве построили 40 объектов образования, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, в городе большое внимание уделяется созданию социальной инфраструктуры и, в частности, строительству объектов образования.

Общая площадь введенных в эксплуатацию с января объектов образования составляет 317,3 тысячи квадратных метров. Среди них 16 школ и 24 детских сада. Ефимов отметил, что лидерами по строительству образовательных объектов являются Троицкий и Новомосковский административные округа. С начала этого года там сдали 19 школ и детсадов.

Образовательные объекты строят за счет средств столичной Адресной инвестиционной программы и благодаря частным инвестициям. Инвесторы с начала года построили 29 образовательных объектов.

По поручению Сергея Собянина особое внимание в столице уделяется качеству образовательных учреждений. Строительство школ и детских садов на всех этапах контролирует столичный Мосгосстройнадзор. Как подчеркнул председатель ведомства Антон Слободчиков, на введенных в эксплуатацию объектах суммарно провели около 150 контрольно-надзорных мероприятий, в ходе которых инспекторы оценивали качество выполняемых работ и применяемых материалов.

По результатам итоговой проверки для каждого построенного объекта оформили заключение о соответствии построенных объектов требованиям проектной документации, а затем выдали разрешение на ввод в эксплуатацию.

Ранее Собянин поручил завершить строительство учебного корпуса на 2-й Пугачевской улице в Преображенском районе к началу нового учебного года. В данный момент готовность корпуса на 400 мест составляет 77%.

В Москве рядом с жилыми кварталами идет строительство более 130 школ и детских садов. Их возводят за счет городского бюджета и с привлечением инвесторов.