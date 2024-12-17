ГД разрешила в рамках программы реновации предоставлять жилье в другом районе Москвы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях законопроект, который разрешает в рамках программы реновации в Москве предоставлять равнозначное жилье в другом районе города. Изменения вносятся в закон "О статусе столицы РФ", сообщает ТАСС.

Согласно действующему законодательству, собственникам квартир домов, включенных в программу реновации, предоставляется равнозначное жилье в том же районе.

"В случае письменного согласия собственника жилого помещения или нанимателя жилого помещения равнозначное жилое помещение может быть предоставлено в многоквартирном доме, расположенном в ином районе Москвы", – говорится в документе.

Более того, если при переселении собственника квартиры, в которой есть четыре или более комнат, отсутствует возможность предоставить ему равнозначное жилье, то с письменного согласия он может получить несколько жилых помещений. Как указано в законе, многоквартирный дом по программе реновации может входить в границы территории, подлежащей комплексному развитию, без проведения собрания собственников жилья.

Ранее переселение 670 жителей пяти старых домов началось по программе реновации в Академическом районе Москвы. Всего предстоит переселить 4,3 тысячи жителей 19 старых зданий. Около 2,9 тысячи москвичей из 14 расселяемых здесь домов уже стали правообладателями новых квартир.

