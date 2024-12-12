Жилой комплекс по программе реновации построен в Головинском районе Москвы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Жилой комплекс площадью 14 тысяч квадратных метров построен по программе реновации в столичном Головинском районе. Он расположен по адресу Кронштадтский бульвар, дом 27, корпус 1, сообщается на портале мэра и правительства Москвы со ссылкой на главу департамента градостроительной политики Владислава Овчинского.

Дом построили по монолитной технологии. В ЖК предусмотрены 134 квартиры площадью 7,7 тысячи "квадратов". В подъездах оборудовали помещения для консьержа и колясочные. Проходы сделали сквозными, чтобы жители могли попасть как во внутреннюю часть двора, так и во внешнюю.

На первом нежилом этаже откроются магазины, сервисы, ПВЗ и другие объекты. Недалеко от нового дома находятся станция метро "Водный стадион", образовательные учреждения, больница и библиотека, рассказал Овчинский.

На фасаде новостройки установлены корзины для кондиционеров, а подъезды оформлены витражным остеклением. Кроме того, в доме установлены четыре лифта. На придомовой территории проведено озеленение, смонтировано наружное освещение, сделаны детская и спортивная площадки, а также зона отдыха.

Председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков добавил, что инспекторы комитета за все время строительства ЖК провели 13 проверок. Они оценивали качество работ и благоустройства прилегающей территории.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что следующие этапы программы реновации затронут старые 9-этажные дома. По словам мэра, они по своему качеству иногда хуже "хрущевок" и через какое-то время станут аварийными. Поэтому нужно оставлять под них заделы, чтобы постепенно включать в программу следующие жилые фонды, указал он.