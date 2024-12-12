Переселение пяти домов началось по реновации в Академическом районе Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Переселение 670 жителей пяти старых домов началось по программе реновации в Академическом районе Москвы, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Всего по программе реновации в Академическом районе предстоит переселить 4,3 тысячи жителей 19 старых зданий. Около 2,9 тысячи москвичей из 14 расселяемых здесь домов уже стали правообладателями новых квартир", – отметил он.

Так, уже свыше 170 жителей юго-запада города получили предложения о новых квартирах, а еще 500 жителей района приступят к переезду в ближайшие три недели. Речь идет о владельцах помещений трех пятиэтажных домов на Большой Черемушкинской улице и двух четырехэтажных домов на улицах Шверника и Гримау.

Все они переезжают в новостройку по улице Кедрова (корпус 3, дом 16). Жители корпуса 2 дома 2 на улице Шверника и корпуса 2 дома 6 на Большой Черемушкинской улице уже с 12 декабря смогут приступить к осмотру жилья, указал руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

В это же время письма с предложениями равнозначных квартир начнут получать москвичи, проживающие в корпусах 1 и 3 дома 6 на Большой Черемушкинской улице, а также жители дома 16 на улице Гримау, добавил он.

По информации главы департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, сама новостройка рассчитана на 581 квартиру, их площадь достигает почти 33 тысяч "квадратов". Вокруг здания есть зоны для отдыха, четыре детские и две спортивные площадки. Неподалеку находятся станции метро "Профсоюзная" и "Академическая".

Ранее, в ноябре, собственниками квартир по реновации стали около 2,8 тысячи москвичей. Жилье они получили в том же районе, где проживали ранее. Большая часть новоселов, почти 900 человек, получили улучшенное жилье в ВАО, 370 из которых проживают в Гольянове.

