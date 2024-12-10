Сергей Собянин: в районе Коньково будет создан современный городской квартал

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Сергей Собянин подписал постановление утвержденного проекта планировки двух участков общей площадью 3,48 гектара в районе Коньково. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Участки расположены на улицах Бутлерова и Введенского. Большую часть их территорий сейчас занимают устаревшие торгово-бытовые, коммунально-складские и другие объекты.

На их месте планируется возвести современный жилой квартал по программе реновации. Кроме того, ожидается, что он закроет и другие городские нужды. Общая площадь застройки составит 75 тысяч квадратных метров.

По проекту территорию ждет благоустройство, возведение на ней спортивных и детских площадок, а также парковок для автотранспорта. Помимо этого, в рамках инженерного обеспечения здесь еще появятся три трансформаторные подстанции и распределительный пункт.

Строительные работы также пройдут и в рамках программы комплексного развития территорий, что позволит создать около 150 новых рабочих мест.

Между тем Собянин подписал постановление о комплексном развитии двух участков в Зеленограде. Их общая площадь составила 3,07 гектара.

Здесь хотят построить более 2,5 тысячи "квадратов" недвижимости. Проектом предусмотрено обустройство станции наземного транспорта с отстойно-разворотной площадкой. После завершения работ будет развернуто 120 новых рабочих мест. Прилегающие территории будут благоустроены.