Почти 650 москвичей получили квартиры по реновации в Красносельском районе

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Около 650 человек получили новые квартиры в Красносельском районе Москвы с начала программы реновации. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы со ссылкой на главу департамента городского имущества Максима Гамана.

Как рассказал Гаман, с декабря 2022 года к переселению по реновации в Красносельском районе приступили жители трех старых домов. Первыми квартиры получили жильцы дома 7 на улице Леснорядской. В данный момент четырехэтажное здание, а также пятиэтажка на 2-й Леснорядской улице полностью расселены.

Документы на комфортные квартиры оформили 240 жителей этих старых домов. Еще свыше 400 правообладателей раньше жили в доме 3/1 на улице Гаврикова, уточнил Гаман.

Жителям района предложили новое жилье в новостройках на улице Русаковской, домах 2 и 6а. Они расположены недалеко от их старых домов и в пяти минутах ходьбы от станции "Красносельская".

По словам руководителя столичного департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, в новых домах на улице Русаковской для переселения доступны 242 квартиры. Около жилых зданий сделали детские и спортивные площадки, а также зоны отдыха.

На первых этажах новостроек появятся магазины, кафе, ПВЗ и другие объекты. На месте старых зданий на улицах Гаврикова и Леснорядской уже сформированы две площадки для строительства новых домов по реновации, отметил Овчинский.

Всего по реновации в Красносельском районе планируется переселить более 1,4 тысячи человек из восьми старых зданий.

Между тем в Раменках полностью завершилось расселение домов, вошедших в программу реновации. Жители двух старых жилых зданий на улице Лобачевского и Мичуринском проспекте переехали в новостройку, расположенную на улице Светланова. Всего новые квартиры в Раменках получили более 250 человек.