"Мой район. Новости": еще 22 стартовые площадки включили в программу реновации в Москве

В программу реновации включили еще 22 стартовые площадки в разных округах столицы. Около 500 новостроек в настоящее время находятся на стадии проектирования и строительства. О темпах реновации во время прямого эфира 4 декабря рассказал Сергей Собянин.

По программе реновации жители получают не просто равнозначные квартиры с полной отделкой, но и всю необходимую инфраструктуру рядом: детские и спортивные площадки, зоны отдыха и парковки. Также рядом с новыми домами строят детские сады, школы и другие социальные объекты.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".