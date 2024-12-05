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05 декабря, 10:55

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"Мой район. Новости": еще 22 стартовые площадки включили в программу реновации в Москве

"Мой район. Новости": еще 22 стартовые площадки включили в программу реновации в Москве

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В программу реновации включили еще 22 стартовые площадки в разных округах столицы. Около 500 новостроек в настоящее время находятся на стадии проектирования и строительства. О темпах реновации во время прямого эфира 4 декабря рассказал Сергей Собянин.

По программе реновации жители получают не просто равнозначные квартиры с полной отделкой, но и всю необходимую инфраструктуру рядом: детские и спортивные площадки, зоны отдыха и парковки. Также рядом с новыми домами строят детские сады, школы и другие социальные объекты.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Новости
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