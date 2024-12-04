Собянин: Пассажиропоток между Москвой и Петербургом увеличится благодаря ВСМ

Пассажиропоток между Москвой и Петербургом вырастет в несколько раз после запуска высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ). Об этом Сергей Собянин рассказал в прямом эфире телеканала Москва 24.

Мэр отметил, что речь идет о совершенно другом объеме перевозок, поскольку агломерации двух мегаполисов включают около 40 миллионов жителей. По словам Собянина, транспортная близость двух крупных агломераций дает стимул для развития экономики. Это касается мобильности трудовых ресурсов, туристов, услуг и обмена опытом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.