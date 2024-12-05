Все участники программы реновации в Раменках переехали в новые квартиры

Все участники программы реновации в районе Раменки переехали в новые квартиры. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, в Раменках в программу реновации были включены два дома на улице Лобачевского и Мичуринском проспекте. Более 350 жителей переехали в новостройку на улице Светланова.

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