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05 декабря, 12:15

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Все участники программы реновации в Раменках переехали в новые квартиры

Все участники программы реновации в Раменках переехали в новые квартиры

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Все участники программы реновации в районе Раменки переехали в новые квартиры. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, в Раменках в программу реновации были включены два дома на улице Лобачевского и Мичуринском проспекте. Более 350 жителей переехали в новостройку на улице Светланова.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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