Икру и морепродукты можно приобрести на рыбных рынках "Москва – на волне"

Икру, рыбу и морепродукты можно приобрести на рыбных рынках "Москва – на волне". Эти продукты поступают в столицу из 13 морей и трех океанов.

Помимо рынков, продукция еще реализуется как у сетевых ритейлеров, так и в небольших специализированных магазинчиках возле метро. Как отметили эксперты, на северо-западе Москвы лучше покупают селедку и икру, а на юго-востоке – копченую рыбу и деликатесы. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.