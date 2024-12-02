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02 декабря, 07:30

Общество

Икру и морепродукты можно приобрести на рыбных рынках "Москва – на волне"

Икру и морепродукты можно приобрести на рыбных рынках "Москва – на волне"

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Икру, рыбу и морепродукты можно приобрести на рыбных рынках "Москва – на волне". Эти продукты поступают в столицу из 13 морей и трех океанов.

Помимо рынков, продукция еще реализуется как у сетевых ритейлеров, так и в небольших специализированных магазинчиках возле метро. Как отметили эксперты, на северо-западе Москвы лучше покупают селедку и икру, а на юго-востоке – копченую рыбу и деликатесы. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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