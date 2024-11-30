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30 ноября, 06:30

Общество

Эксперт рассказала, как выбрать полезные сушеные кальмары

Эксперт рассказала, как выбрать полезные сушеные кальмары

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По словам владелицы интернет-магазина рыбы и морепродуктов Тамары Мазур, сушеные кальмары обычно продаются в виде стружки или колец. Первый вид продукта готовят из крупных моллюсков, а второй из командорских кальмаров или молодых тушек гигантского кальмара.

В состав сушеного деликатеса входят мясо кальмара, натуральные специи, соль, сахар и консерванты. Самой безопасной для организма будет сорбиновая кислота.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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