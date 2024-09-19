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19 сентября, 08:00

Общество

Техноблогер рассказал, как выбрать умные весы

Техноблогер рассказал, как выбрать умные весы

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Техноблогер Павел Трухачев рассказал, на что обратить внимание при покупке умных весов. По его словам, есть модели, которые работают с программой от производителя, сторонними приложениями или при помощи управления на дисплее.

Стандартные смарт-весы могут определить не только вес, но и индекс массы тела, процент мышечной и костной массы, содержание воды, биологический возраст, тип телосложения и скорость метаболизма. Более дорогостоящие гаджеты способны проанализировать систему питания и пульс.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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