Техноблогер рассказал, как выбрать умные весы

Техноблогер Павел Трухачев рассказал, на что обратить внимание при покупке умных весов. По его словам, есть модели, которые работают с программой от производителя, сторонними приложениями или при помощи управления на дисплее.

Стандартные смарт-весы могут определить не только вес, но и индекс массы тела, процент мышечной и костной массы, содержание воды, биологический возраст, тип телосложения и скорость метаболизма. Более дорогостоящие гаджеты способны проанализировать систему питания и пульс.

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