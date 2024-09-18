Сухая погода с температурой не выше плюс 19 ожидается в Москве в выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Сухая погода с переменной облачностью и температурой воздуха до плюс 19 градусов ожидаются в Москве в выходные, сообщила РИА Новости главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова.

Она обратила внимание, что погода уже не будет летней, и если в субботу ночью еще ожидается переменная облачность, то днем будет облачно с прояснениями.

"Начнется адвекция холодного воздуха, поэтому утренняя температура в субботу в Москве – около плюс 9–10 градусов, дневная температура – плюс 17–19 градусов, то есть температура воздуха будет еще чуть выше климатической нормы", – сказала синоптик.

В воскресенье прогнозируется ветер со скоростью 9–10 метров в секунду, а температура начнет понижаться. В ночь на воскресенье ожидается 5–7 градусов тепла, а днем – 10–15 градусов, что ниже климатической нормы.

Уже к понедельнику температура упадет до 12–13 градусов тепла, ночью и вовсе будут заморозки до минус 1 градуса.

Последним аномально жарким днем месяца в Москве станет 18 сентября, уверены синоптики. В этот день воздух в столице прогреется до 26 градусов. При этом первые заморозки ожидаются в Москве и Подмосковье в выходные, 21 и 22 сентября.

