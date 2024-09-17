Первые заморозки ожидаются в столичном регионе 21–22 сентября

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Первые заморозки ожидаются в Москве и Подмосковье в выходные, 21 и 22 сентября. Об этом главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова написала в телеграм-канале.

Эксперт объяснила, что в выходные дни в столицу и область начнет проникать арктический воздух. На уровне 1,5 километра температура понизится до отрицательных значений, что говорит о вероятности заморозков.

"Это будут первые заморозки осени 2024 года. Планируя на выходные поездки на природу, следует учесть перемены в погоде", – добавила Позднякова.

В настоящее время в столице идет последняя неделя летнего тепла. В конце недели минимальная температура будет варьироваться от 7 до 12 градусов, а днем она будет подниматься только до 15–20 градусов.

Между тем климатическая осень в Московском регионе наступит не раньше октября. Первый снег может выпасть с 14 по 27 октября.