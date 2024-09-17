Оранжевый уровень погодной опасности продлен в столичном регионе до утра 19 сентября

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В Москве и Подмосковье до 08:00 19 сентября продлен оранжевый уровень погодной опасности из-за риска возникновения пожаров. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

"Чрезвычайная пожароопасность – пятый класс", – указано в сообщении.

Ранее синоптик Евгений Тишковец заявил, что теплая погода опасна для россиян. По его словам, во многих регионах страны сохраняется высокий уровень пожарной опасности, а также остается вероятность стихийных бедствий. Кроме того, Тишковец не припомнил подобного продолжительного периода засушливой погоды.

