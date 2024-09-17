Синоптик Позднякова: период бабьего лета влился в метеорологическое лето

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В России в этом году период бабьего лета влился в метеорологическое лето, сообщает Pravda.Ru со ссылкой на метеоролога информационного агентства "Метеоновости" Татьяну Позднякову.

Синоптик напомнила, что бабьим летом называется период возврата тепла в сентябре после похолодания в конце августа.

"И почему называли "бабье лето", потому что с 14-го числа – официальная дата начала классического бабьего лета, потому что это тогда было 1 сентября по старому стилю, – когда-то лето закончилось, а вот эта неделя называлась "бабьим летом", когда уборочные работы были закончены и женщины могли передохнуть, что называется", – пояснила Позднякова.

При этом маловероятно, что такая погода в сентябре потянет за собой лютую зиму, добавила синоптик. По ее словам, сейчас "нет статистической связи, зависимости таких процессов".

Между тем в столице наступила последняя неделя летнего тепла. Как отметила Позднякова, погодные условия начнут меняться, когда произойдет смена антициклонов и направления воздушного потока.

Москва начнет возвращаться в рамки нормальной сентябрьской осени 21 и 22 сентября. Об этом, в свою очередь, заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Вплоть до четверга, 19 сентября, столица будет оставаться в рамках метеорологического лета, отметил он.