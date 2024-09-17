Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Чрезвычайная пожарная опасность 5-го класса сохранится в Москве до 23 сентября, сообщили в Главном управлении МЧС России по столице.

В связи с жаркой погодой москвичам напомнили о соблюдении требований пожарной безопасности, а также рекомендовали исключить обращение с открытым огнем. В ведомстве напомнили, что при необходимости нужно обращаться по телефонам 101 или единому телефону доверия столичного управления министерства 8 (495) 637-31-01.

Ранее синоптик Евгений Тишковец рассказал, что теплая погода опасна для россиян. По его словам, во многих регионах страны сейчас сохраняется высокий уровень пожарной опасности, а также остается вероятность стихийных бедствий. При этом Тишковец не смог назвать подобный продолжительный период засушливой погоды.