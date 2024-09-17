Москвичам рассказали о погоде 17 сентября

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Переменная облачность без осадков ожидается в Москве 17 сентября, сообщает Гидрометцентр России.

По данным синоптиков, днем температура воздуха в столице будет в пределах от 24 до 26 градусов, в Подмосковье – от 22 до 27 градусов. При этом восточный ветер будет дуть со скоростью 4–9 метров в секунду. Кроме того, атмосферное давление составит 769 миллиметров ртутного столба.

В Москве наступила последняя неделя летнего тепла, сообщила главный специалист Метеобюро Москвы, метеоролог Татьяна Позднякова. Однако погодные условия начнут меняться только в четверг, 19 сентября, когда произойдет смена антициклонов и направления воздушного потока.