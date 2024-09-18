Синоптик Леус назвал 18 сентября последним аномально жарким днем месяца в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмичёнок

Последним аномально жарким днем месяца в Москве станет 18 сентября, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

По словам синоптика, температура воздуха в столице поднимется до 24–26 градусов. По области воздух прогреется до 22–27 градусов.

"Антициклон вновь оградит регион от нашествия дождевых облаков, а солнечные лучи сохранят не по сезону высокие температуры", – сказал Леус.

Он также отметил, что в среду жителей столицы ждет северный ветер 1–6 метров в секунду и атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба, что выше нормы. При этом в четверг, 19 сентября, прогнозируется 21–23 градуса тепла.

Сейчас в Москве проходит последняя неделя летнего тепла. В конце недели минимальная температура будет варьироваться от 7 до 12 градусов, а днем она будет подниматься только до 15–20 градусов.

Первые заморозки ожидаются в Москве и Подмосковье в выходные, 21 и 22 сентября. В эти дни, по прогнозам синоптиков, в столицу и область начнет проникать арктический воздух.