Малооблачная погода без осадков ожидается в Москве 18 сентября

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Малооблачная погода без осадков ожидается в Москве в среду, 18 сентября. Об этом информирует Гидрометцентр России.

По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха в столице будет в пределах от 24 до 26 градусов, в Московской области – от 21 до 26 градусов.

Ветер переменных направлений будет дуть со скоростью 2–7 метров в секунду. Атмосферное давление составит 760 миллиметров ртутного столба.

Первые заморозки ожидаются в Москве и Подмосковье в выходные, 21 и 22 сентября.

В настоящее время в Москве проходит последняя неделя летнего тепла. В конце недели минимальная температура будет варьироваться от 7 до 12 градусов, а днем она будет подниматься только до 15–20 градусов.

