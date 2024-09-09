Большинство опрошенных россиян хотят встретить 2025 год в поездках по России

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Большинство опрошенных россиян (39%) мечтают встретить 2025 год в путешествии по России, посетив Москву, Санкт-Петербург, Казань, Иркутск, Владивосток, Крым, Нижний Новгород, Ярославль, Коломну и Кострому. Об этом свидетельствуют данные соответствующего исследования одного из туристических сервисов, передает "Газета.ру".

Среди опрошенных 18% хотели бы отпраздновать Новый год в Австралии, Канаде, Аляске, Новой Зеландии и на Гавайях. Еще 15% респондентов отправились бы в Италию, Францию, Нидерланды и Германию, а 11% не против встретить 2025-й в Армении, Грузии, Азербайджане, Латвии, Литве, Эстонии и Молдове.

Еще 10% россиян желают посетить Китай, Южную Корею, Японию, Вьетнам, Таиланд, Сингапур, Индию, Мальдивы и Непал. Также 4% поехали бы в Израиль, Катар, Кипр, ОАЭ, Оман и Турцию, а 2% – в Марокко, Тунис, Египет и Сейшелы.

Директор по маркетингу Екатерина Долгих прокомментировала, что россияне уже рассказали о своих запланированных поездках на новогодние каникулы. Так, 40% туристов уже запланировали поездки по РФ и даже уже купили билеты или забронировали жилье. Еще 29% пока не определились с вариантами, 12% выбрали страны Азии, 6% отправятся в Новую Зеландию и Австралию, 5% планируют поездку в Европу, еще 5% – в Африку, 3% – на Ближний Восток, 2% – в страны СНГ.

Ранее сообщалось, что в сентябре спрос на путешествия по Дальнему Востоке вырос с несколько раз по сравнению с таким же периодом прошлого года. В этом месяце в Благовещенске и Петропавловске-Камчатском россияне забронировали в три раза больше гостиниц, чем годом ранее. Также в два раза увеличился спрос на черноморские города – Лазаревское, Новороссийск и Туапсе.