Россияне стали чаще интересоваться путешествиями по Дальнему Востоку

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Спрос на путешествия в сентябре по Дальнему Востоку России увеличился в несколько раз по сравнению с сентябрем 2023 года. Об этом сообщает "Газета.ру", ссылаясь на исследование одного из сервисов для организации туров.

На текущий месяц в Благовещенске и Петропавловске-Камчатском жители страны забронировали в три раза больше гостиниц, чем годом ранее. В два раза увеличился спрос на ряд черноморских городов – Лазаревское, Новороссийск и Туапсе.

На 66% выросло число заказов на гостиницы Хабаровска, а на 60, 53 и 50% – Тулы, Рязани и Самары соответственно. В этот перечень вошли также Южно-Сахалинск, Светлогорск, Красноярск, Геленджик, Ярославль и Калининград.

Между тем среди зарубежных направлений россияне стали чаще бронировать туры в венгерский Будапешт (в семь раз больше) и в японский Токио (в четыре раза). Также число бронирований в греческие Афины выросло в три раза, а в два – в корейском Сеуле и китайском Шэньчжэне. В число наиболее востребованных среди российских туристов городов также вошли Самарканд, Венеция, Ницца , Белград, Ханой, Ташкент, Париж, Батуми, Шанхай и Рим.

В сентябре из Москвы дешевле всего полететь в Казань, так как билет туда и обратно стоит от 4 300 рублей. Среди самых недорогих направлений отмечаются Псков, Чебоксары, Санкт-Петербург и Архангельск. Самым бюджетным зарубежным городом для перелета из столицы стал Минск. На полет предстоит потратить от 7 070 рублей.

