Москвичам рассказали о погоде 19 сентября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Переменная облачность без осадков ожидается в Москве в четверг, 19 сентября, передает Гидрометцентр России.

По данным синоптиков, днем температура воздуха в столице будет в пределах от 23 до 25 градусов, в Подмосковье – от 20 до 25 градусов.

Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке 757 миллиметров ртутного столба.

В Москве идет последняя неделя летнего тепла. В конце недели минимальная температура будет варьироваться от 7 до 12 градусов, а днем она будет подниматься только до 15–20 градусов.

К тому же, первые заморозки ожидаются в Москве и Подмосковье в выходные, 21 и 22 сентября. В эти дни, по прогнозам синоптиков, в столицу и область начнет проникать арктический воздух.