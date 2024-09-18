Синоптик Позднякова: в Москве не ожидается заморозков до конца сентября

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В столице не ожидается заморозков до конца сентября, рассказала Москве 24 главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

По ее словам, в грядущее воскресенье, 22 сентября, первые заморозки придут в Подмосковье: в некоторых районах области температура воздуха в ночные часы может понизиться до слабоотрицательных значений. В Москве же пока заморозков не ожидается.



Татьяна Позднякова главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Как правило, в столице заморозки наступают в более поздние периоды. Поэтому я думаю, что до конца сентября температура воздуха в городе в ночные часы останется положительной.

В целом, по прогнозу синоптика, в выходные, 21 и 22 сентября, в столице сохранится переменная облачность, осадков не будет, но температура начнет постепенно понижаться. В ночь на субботу она будет находиться в пределах 9...11, днем – 17...19 градусов, а уже в воскресенье ночная составит 7...9, а дневная – 13...15 градусов.

"На следующей неделе в дневные часы будет 13…15 градусов, то есть температура воздуха практически будет соответствовать климатической норме или даже, может, где-то будет чуть ниже нее, но не намного. Температура в ночные часы хотя и будет уже по-настоящему осенней, но до отрицательных значений не опустится", – заверила специалист.

Ранее Позднякова рассказала, что первый снег обычно выпадает в столице в конце октября, при этом он не задерживается на земле и сразу тает. Средней датой появления устойчивого покрова специалист назвала конец ноября.