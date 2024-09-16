Метеоролог Позднякова: снежный покров может появиться в Москве в конце октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Снежный покров выпадет и сразу растает в Москве уже в конце октября, заявила метеоролог Татьяна Позднякова в беседе с ТАСС.

По словам специалиста, снег не будет ложиться в октябре. Синоптик подчеркнула, что средней датой устойчивого покрова является конец ноября.

Ранее Позднякова рассказала, что первые заморозки обычно появляются в Москве в начале сентября. Однако по сей день этого пока не произошло. В свою очередь, синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин считает, что первый снег может выпасть в Москве с 14 по 17 октября.

