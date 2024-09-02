Эксперт Тихомиров: новая волна грибов начнется в Подмосковье в конце сентября

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Очередная волна грибов может начаться в Подмосковье в конце сентября – начале октября. Об этом Москве 24 рассказал автор научно-популярного YouTube-канала про грибы Дмитрий Тихомиров.

По словам эксперта, сейчас грибов в подмосковных лесах не так много из-за жаркой погоды.

"Единственный, который сейчас продолжает расти, – это подосиновик. Его можно найти на востоке области", – указал специалист.



Дмитрий Тихомиров автор научно-популярного YouTube-канала про грибы Грибы не любят жару. Для грибницы необходимы похолодание и дожди, чтобы хотя бы два-три дня поливало безостановочно. И потом нужно ждать полторы недели минимум, чтобы они выросли.

По прогнозу Тихомирова, новые грибы могут появиться в Подмосковных лесах в конце месяца.

"Я подозреваю, что грибы могут пойти в конце сентября, даже начале октября. Если похолодает, появится все, что надо, – от подосиновиков до белых грибов, рыжиков. Их также можно будет найти на востоке области", – заключил эксперт.

Ранее жителям средней полосы России посоветовали быть внимательными при сборе грибов в лесах. Есть риск случайно сорвать ядовитые плоды – бледную поганку и галерину окаймленную. Первую можно перепутать с шампиньонами или сыроежками, а вторую – с летним опенком.