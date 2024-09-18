Сергей Собянин: 44 тыс школьников будут учиться в предпрофессиональных классах

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В предпрофессиональных классах в этом году будут учиться 44 тысячи старшеклассников. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.



По словам мэра, интерес к этому типу образования заметно увеличивается. В десятые предпрофессиональные классы поступили на четверть больше учеников, чем в 2023 году.

Предпрофессиональный класс дает старшекласснику возможность подготовиться к университету и своей будущей карьере. Учеба организуется по единому стандарту, который предполагает углубленное изучение профильных предметов и крупную профориентационную программу.



"Расширяем географию предпрофессиональных классов, сейчас они есть более чем в 350 столичных школах. И в ближайшие пять лет должны появиться во всех районах города", – отметил Собянин.



Ранее заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова назвала результаты выпускников предпрофессиональных классов по ЕГЭ лучшими по России. По ее словам, более 35% выпускников предпрофклассов Москвы набрали выше 220 баллов в сумме по трем предметам на ЕГЭ. Это выше средних баллов не только по столице, но и по всей стране.