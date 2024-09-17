Собянин рассказал о реконструкции легендарного спорткомплекса "Олимпийский"

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В Москве продолжается реконструкция спорткомплекса "Олимпийский". Он будет состоять из четырех сооружений, три из которых объединят стилобатом, написал Сергей Собянин в телеграм-канале.

По словам мэра, в спорткомплексе будет главное здание с концертным залом-трансформером на 12 тысяч мест, кинокластер, торговая галерея, гастрономические зоны и событийные площадки. В физкультурно-оздоровительном комплексе появятся более 100 площадок, среди которых ледовая арена, залы для керлинга, бокса, борьбы, художественной и спортивной гимнастики, большого тенниса и других видов спорта.

В водном комплексе, продолжил Собянин, оборудуют 15 бассейнов, из которых два – олимпийских с трибунами на четыре тысячи зрителей и возможностью проведения международных соревнований, а также с зонами для серфинга, пляжного футбола и волейбола, залами для фехтования и восточных единоборств.

По словам мэра, сейчас идут работы по облицовке фасадов зданий, монтаж инженерных систем и оборудования. Также планируется построить малый концертный зал на две тысячи человек, добавил градоначальник.

Собянин уточнил, что в "Олимпийском" будет все для проведения профессиональных соревнований, любительских занятий, культурных и деловых мероприятий, семейного отдыха и развлечений. Рядом с комплексом откроется новая станция "Достоевская" Кольцевой линии столичного метро.

Ранее сообщалось, что реконструкция "Олимпийского" завершится в следующем году. Внешне спорткомплекс изменится: обтекаемые формы, обилие стекла и металла сделают его похожим на космический корабль. Более того, комплекс станет в три раза больше. А один из его этажей будет вращаться.