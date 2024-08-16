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16 августа, 07:45

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Собянин: в Москве за 13 лет построено и реконструировано более 200 спортобъектов

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Более 200 спортивных объектов построили и реконструировали в Москве с 2011 года. Об итогах работы по развитию физкультуры в городе в своем личном блоге рассказал Сергей Собянин.

На ряду с оздоровительными центрами общей доступности в столице возводят и спортивные стадионы международного класса. Например, в "Лужниках" появились Дворец тенниса, международный центр самбо и центр бокса, а также аквакомплекс.

Кроме того, в Москве планируют до 2030 года построить и реконструировать еще более 200 капитальных спортивных объектов. В частности, на территории Мнёвниковской поймы появится Ледовый дворец. Также в ближайшие годы завершится комплексная реконструкция Московского ипподрома и стадиона "Олимпийский".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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