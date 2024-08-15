Собянин открыл школу и детский сад в Южном Чертанове

В Южном Чертанове открылся новый учебный корпус школы № 629. Здание на 620 мест находится на улице Маршала Батицкого.

Одним из первых корпус осмотрел Сергей Собянин. Он проверил готовность учреждения, куда в сентябре пойдут ученики, в том числе более полусотни первоклассников.

Новый учебный корпус стал уже шестым в составе школы № 629. Всего там учатся более двух с половиной тысяч человек, с ними работают 88 учителей и 45 воспитателей.

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