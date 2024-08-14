Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

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14 августа, 22:15

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Собянин: выставка "Москва промышленная. Город будущего" продлится до 8 сентября

Собянин: выставка "Москва промышленная. Город будущего" продлится до 8 сентября

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В среду, 14 августа, в "Экспоцентре" открылась выставка "Москва промышленная. Город будущего". Там подготовили свою продукцию 60 столичных предприятий. Экспонаты представлены в разных отраслях – от медицинской до ракетно-космической.

В своем блоге Сергей Собянин анонсировал, что на выставке запланировано свыше 200 мероприятий – это будут в том числе мастер-классы и тематические встречи с представителями ведущих производственных компаний. Выставка будет открыта в рамках форума "Территория будущего. Москва 2030" до 8 сентября.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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