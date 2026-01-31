Академик Румянцев: вакцинация от пяти заболеваний может продлить жизнь пожилым

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Пожилые люди, подверженные опасности инфекций в силу возраста, должны пройти вакцинацию от пяти заболеваний, чтобы продлить свою жизнь. Об этом заявил академик РАН, президент ФГБУ НМИЦ ДГОИ имени Рогачева Александр Румянцев, его слова приводит РИА Новости.

Речь идет о вакцинации от таких заболеваний, как грипп, пневмококк, гемофильная палочка, ветрянка и вирус папилломы. В случае гриппа вакцинация должна быть ежегодной, так как старшее поколение может погибнуть от этой болезни. В остальных случах прививки делаются на вакцинный период.

Румянцев отметил, что вакцинацию необходимо начинать в возрасте 60–65 лет. Инфекции зачастую становятся причиной серьезных заболеваний с осложнениями у пожилых людей. Ученые уже направили свои предложения о вакцинации граждан преклонного возраста в Госдуму, добавил эксперт.

Пик сезонной заболеваемости гриппом в России ожидается в феврале. В Роспотребнадзоре отметили, что значительного эпидемического подъема не прогнозируется. Текущий рост случаев ОРВИ является типичным для зимнего периода.

Основными факторами распространения вирусов стали похолодание, частое нахождение людей в закрытых помещениях, а также пониженная влажность воздуха и резкие погодные колебания.