24 января, 04:27

Общество

Пик заболеваемости гриппом в России ожидается в феврале

Фото: depositphotos/alexraths

Пик сезонной заболеваемости гриппом в России ожидается в феврале. Об этом в интервью ТАСС сообщил заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

При этом он отметил, что значительного эпидемического подъема не прогнозируется. Текущий рост случаев ОРВИ является типичным для зимнего периода.

Основными факторами распространения вирусов стали похолодание, частое нахождение людей в закрытых помещениях, а также пониженная влажность воздуха и резкие погодные колебания.

Горелов подчеркнул, что общий уровень заболеваемости в стране не превышает средних многолетних значений. Этому способствовали как погодные условия, так и достаточно высокий уровень вакцинации от гриппа, который в этом сезоне достиг 55%.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что на фоне обсуждений в международном медицинском сообществе угрозы "четверной эпидемии" в России действует эффективная система эпидемиологического надзора. Также в стране ведется постоянный мониторинг циркуляции патогенов, включая перечисленные инфекции.

