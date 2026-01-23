Форма поиска по сайту

Новости

Новости

23 января, 20:58

Общество

Путину в МФТИ рассказали о разработке препаратов против вирусов гриппа

Фото: ТАСС/POOL/Александр Казаков

Владимиру Путину во время визита в Московский физико-технический институт (МФТИ) рассказали о наиболее распространенных в настоящее время вирусах гриппа, включая гонконгский, а также о разработке препаратов для борьбы с ними.

В ходе посещения вуза ректор МФТИ Дмитрий Ливанов познакомил главу государства со структурой университета, исследовательской работой отдельных институтов и планами развития. Он, в частности, сообщил, что исследования института биофизики будущего направлены на обеспечение лекарственного суверенитета России.

Ливанов отметил успехи отечественных ученых в этой сфере, приведя в пример первый в мире российский препарат прямого противовирусного действия, хорошо показавший себя во время пандемии коронавируса.

Изучая презентацию, Путин поинтересовался, что представляет собой патогенный грипп. Директор Института биофизики будущего, председатель совета директоров компании "ХимРар" Андрей Иващенко ответил, что это, в частности, вирус, который сейчас присутствует в России.

Президент уточнил, что наиболее распространенным сейчас является грипп А. В свою очередь, Иващенко пояснил, что такие вирусы гриппа опасны различными осложнениями. Он рассказал, что некоторые штаммы переносятся легко, но иногда возникают волны заболеваний, сопровождающиеся пневмонией или тромбозами. При этом лекарства, созданные во время пандемии COVID-19, уже не действуют из-за развившейся у вирусов резистентности, что требует быстрой разработки новых препаратов, способных остановить деление вируса. Путин уточнил, что речь идет о препаратах под будущий вирус.

Глава государства оценил работу прикладных исследовательских институтов МФТИ, отметив, что объединение образования, науки и производства, а также связь с компаниями представляется очень интересным и важным достижением.

В настоящее время в структуре МФТИ действуют пять инжиниринговых институтов, на которые приходится около 75% исследований и разработок университета. Это институт квантовых технологий, институт электродвижения, институт биофизики будущего, институт искусственного интеллекта и институт цифрового неба.

Ранее Роспотребнадзор заявил, что на фоне обсуждений в международном медицинском сообществе угрозы "четверной эпидемии" в России действует эффективная система эпидемиологического надзора.

Ведомство указало, что за рубежом специалисты рассматривают риск возможной пандемии, связанной с птичьим гриппом, лихорадкой Оропуш, краснухой и оспой обезьян. Они развиваются и потенциально могут привести к появлению новой болезни X. Однако в надзорном ведомстве заявили, что в стране постоянно мониторят циркуляцию патогенов, в том числе перечисленные инфекции.

медицина, власть, общество

