Депутат Миронов призвал ввести единую спецподготовку для охранников школ

В Госдуме предложили создать единую систему охраны школ

Фото: Агентство ''Москва''/Артур Новосильцев

Охранники российских школ должны проходить обязательную единую ведомственную программу повышения квалификации. С таким предложением глава фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова обратились к министру просвещения РФ Сергею Кравцову.

Депутаты подчеркнули, что данная мера позволит кардинально повысить уровень безопасности в образовательных учреждениях в краткие сроки. Для подготовки нормативов потребуется участие представителей Минпросвещения, МВД, Росгвардии, а также экспертов в области безопасности.

"Они должны содержать четкие требования: возрастной порог 25–50 лет, наличие среднего профессионального образования, прохождение специального курса охранной подготовки с изучением детской и подростковой психологии, конфликтологии, алгоритмов действия в чрезвычайных ситуациях, оказания первой помощи, правовых основ применения силы и спецсредств", – приводит РИА Новости слова Миронова.

Парламентарий также предложил обязать охранников проходить обязательное ежегодное психологическое тестирование, а также аттестацию раз в три года. При получении допуска к работе им будут давать лицензию на ношение и использование травматического оружия в экстренных ситуациях на территории школы.

Лантратова указала, что Росгвардия не может в ближайшее время обеспечить круглосуточную охрану школ по всей стране из-за нехватки личного состава и большой нагрузки. В связи с этим необходимо повышать квалификацию уже работающих в учреждениях охранников.

Ранее в РПЦ призвали ввести штрафы для родителей, чьи дети позволяют себе оскорбления и агрессию по отношению к педагогам.

В церкви отметили, что передать ученику не только набор знаний, но и опыт, культуру, мировоззрение и систему ценностей невозможно без доверия и уважения. При их отсутствии образовательный процесс теряет смысл.

политика

