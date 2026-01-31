Власти Венесуэлы инициируют закон о всеобщей амнистии

Фото: ТАСС/AP/Ariana Cubillos

Правительство Венесуэлы собирается направить местным законодателям проект закона о всеобщей амнистии. Об этом сообщила уполномоченный президент страны Делси Родригес, слова которой приводит телеканал VTV.

Она уточнила, что законопроект охватит весь период политического насилия в стране с 1999 года по сегодняшний день.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что у Штатов сейчас складываются очень хорошие отношения с руководством Венесуэлы и что их необходимо сохранить в таком виде.

В свою очередь, Родригес выступила с призывом о прекращении зависимости от иностранных принципов, подчеркнув важность внутреннего диалога для разрешения кризиса. По ее словам, возникшие с Вашингтоном разногласия будут решены при помощи "боливарианской дипломатии".