31 января, 03:56Политика
Власти Венесуэлы инициируют закон о всеобщей амнистии
Фото: ТАСС/AP/Ariana Cubillos
Правительство Венесуэлы собирается направить местным законодателям проект закона о всеобщей амнистии. Об этом сообщила уполномоченный президент страны Делси Родригес, слова которой приводит телеканал VTV.
Она уточнила, что законопроект охватит весь период политического насилия в стране с 1999 года по сегодняшний день.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что у Штатов сейчас складываются очень хорошие отношения с руководством Венесуэлы и что их необходимо сохранить в таком виде.
В свою очередь, Родригес выступила с призывом о прекращении зависимости от иностранных принципов, подчеркнув важность внутреннего диалога для разрешения кризиса. По ее словам, возникшие с Вашингтоном разногласия будут решены при помощи "боливарианской дипломатии".
