МИД: Макрону следует донести свой интерес к диалогу с РФ по профессиональным каналам

Фото: AP Photo/Pool AFP/Dimitar Dilkoff

Президенту Франции Эммануэлю Макрону следует донести свою заинтересованность в разговоре с Владимиром Путиным по профессиональным каналам, если этот интерес действительно имеет место быть. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко.

Дипломат отметил, что в последнее время Макрон во время публичных мероприятий неоднократно изъявлял желание провести телефонный разговор с российским президентом. Однако в конечном итоге подобные заявления ни к чему не приводили.

"Мы, естественно, читаем эти месседжи, такие публичные, но, опять же, исходим из того, что если есть серьезный интерес, то он доносится по другим профессиональным каналам", – цитирует Грушко РИА Новости.

В начале января президент Франции заявил, что планирует провести разговор с Путиным как можно скорее. По информации СМИ, европейские столицы выразили поддержку инициативам Макрона и итальянского премьера Джорджи Мелони, призвавших к диалогу с Россией.

Кроме того, Макрон предлагал американскому коллеге Дональду Трампу провести встречу Группы семи (G7) в Париже с участием России.