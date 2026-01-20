Форма поиска по сайту

20 января, 10:38

Политика

Макрон предложил Трампу провести встречу G7 в Париже с участием РФ

Фото: ТАСС/АР/Ludovic Marin

Французский лидер Эммануэль Макрон предложил американскому коллеге Дональду Трампу провести встречу Группы семи (G7) в Париже с участием России. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на публикацию президента США в соцсети Truth Social.

В личном сообщении Макрона, которое предал огласке Трамп, говорится, что встреча G7 может пройти 22 января, после форума в Давосе. Кроме РФ, туда также могут пригласить Украину, Данию и Сирию.

Лидер Франции указал, что Париж полностью согласен с позицией Вашингтона по Сирии. Также республика готова сделать многое в отношении Ирана. В это же время Макрон написал, что не понимает действий Штатов по вопросу Гренландии.

Ранее американский лидер называл очень глупым решение исключить Россию из G8. Он уверял, что если бы этого не произошло, то не начался бы конфликт на Украине.

Позднее Владимир Путин заявил о нежелании России возвращаться в G8. Он напомнил, что почти перестал ездить на саммиты G8 еще в 2014 году, то есть до начала украинского конфликта.

