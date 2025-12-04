Форма поиска по сайту

04 декабря, 10:37

Политика

Путин заявил о нежелании России возвращаться в G8

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин заявил о нежелании России возвращаться в G8. На это он указал во время интервью каналу India Today.

Президент напомнил, что почти перестал ездить на саммиты G8 еще в 2014 году, то есть до начала украинского конфликта.

При этом глава государства заявил, что этот вопрос не обсуждался на его встрече со спецпредставителем президента США Стивеном Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером в Кремле.

Кроме того, Путин задался вопросом, почему страны, входящие в G7, называют себя "Большой семеркой".

"Что там большого-то?" – спросил у интервьюера российский лидер.

Он также обратил внимание на то, что доля стран G7 в мировой экономике как "шагреневая кожа" уменьшается с каждым годом. Президент назвал это очевидным фактом.

"Тенденция – она такая, какая она есть. И она будет продолжаться", – заключил Путин.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп назвал очень глупым решение исключить Россию из G8. По его словам, если бы Москва осталась в составе объединения, "смертоносная война" бы не началась.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков согласился с утверждением американского лидера. Однако он указал, что сейчас "восьмерка" потеряла свое прикладное значение для Москвы. Представитель Кремля также обратил внимание, что G7 выглядит "весьма блекло и достаточно бесполезно".

